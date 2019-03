Luego de despedirse de las pantallas de Bienvenidos Pedro Engel cuenta las razones de su radical decisión

Durante la tarde del jueves pasado, el tarotista Pedro Engel decidió dejar el espacio de Bienvenidos de Canal 13, tras 9 años en el matinal.

Debido a esto, Engel llamó por teléfono a la productora ejecutiva, Jacquiline Cepeda, para explicarle los motivos y comentarle esto, a pesar de que ella le solicitara reconsiderar esta decisión.

En este sentido, el tarotista explicó los motivos que lo instaron a tomar este nuevo rumbo en su vida y se refirió a la relación laboral que tenía con su director. “Con este nuevo director (Daniel Sagües), el matinal tomó otro rumbo, más policial e informativo. No estaba muy interesado en mis temas”, declaró a una entrevista a Las Últimas Noticias.

A esto agregó que con su director “no nos alcanzamos a conocer. No es que nos hubiésemos llevado mal, pero no había química entre nosotros”.

También expresó que “no había espacio para hablar. Lo que hice yo tuvo su momento. Desde septiembre estaba de panelista y el panel era muy grande. Uno no alcanzaba a decir ‘Hola’. Yo tenía ganas de hacer otras cosas. Al matinal no le perjudicaba en nada que yo me fuera. No hay una queja o una cosa de sueldo”, explicó.

Para los fanáticos de Pedro Engel, comentó que tendrá un canal propio donde lo podrán seguir viendo. “Tengo un nuevo proyecto, Pedro Engel TV en plataforma online. No será sólo un programa mío, sino un canal por internet, con otras personas que también enseñen, sus conocimientos. Hace dos años me lo habían propuesto pero yo no tenía tiempo. Siento que esto es lo que viene ahora”, manifestó.

“Hace dos años pasé situaciones muy difíciles, porque sucedieron cosas que no me gustaron. Ahora veo que no era tan importante la cuestión, pero si me hubiera ido en ese momento me hubiera ido picado. Hoy me voy por la puerta ancha, y lo que tengo es gratitud” concluyó.