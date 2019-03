Fans chilenos en picada contra Becky G por dúo con Bad Bunny que no hizo en Viña 2019

Lo que la cantante Becky G pensó que sería una buena noticia para sus seguidores, resultó ser una lluvia de reclamos directamente desde Chile.

Es que la estadounidense subió una foto con el cantante de trap Bad Bunny agradeciéndole subir al escenario y cantar juntos su máxima creación: “Mayores”.

“Juntos hicimos historia. Gracias por invitarme Benito“, escribió la intérprete de Sin Pijama por una presentación en Puerto Rico, desatando una ola de comentarios que le pedían explicaciones.

El tema es que se pensó que esta situación se daría semanas antes en el Festival de Viña del Mar, donde ambos se presentaban como solistas, cosa que no ocurrió supuestamente porque la cantante se habría enojado con el trapero por no saber bailar. Esos días fue el propio Bad Bunny quien explicó por qué no cantarían juntos en el escenario: “Becky se enojó conmigo, me dijo que no volvería a cantar conmigo hasta que aprendiera a bailar (…) No soy muy buen bailarín”.

“‘Hasta que no aprendas a bailar, no voy a treparme a la tarima contigo (subirme al escenario)’, me dijo. Pero estoy practicando Becky”, prometió el intérprete de I Like it.

Esto indignó ahora a los seguidores de la artista. “¿Aprendió a bailar que te subiste a la tarima con él?“, “Qué pasó en Chile qué salieron juntos” y “Y no cantaron en Viña juntos“, “Quedaron en deuda en Chile!!!!!!Por no cantar juntos !!!” fueron algunos reclamos.

Al ser interpelada, la joven de 21 años respondió: “Gracias, no fue por no querer invitarlo. Nuestros equipos si lo hablaron y no fue posible“.