Marcela Vacarezza y María Luisa Godoy enfrentaron sus opiniones por la funa feminista a Fabricio

No a todos les gustó el show del bailarín axé Fabricio Vasconcello que hizo para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en la comuna de Los Andes. Por la interrupción de un grupo de mujeres feministas, el brasileño se tuvo que baja anticipadamente del escenario.

El caso despertó diferencia de opiniones en el matinal de TVN, “Muy buenos días”, lo que llevó a un cruce de palabras entre María Luisa Godoy y Marcela Vacarezza.

“Es que igual no es por ponerme densa, pero como mujer lo digo. Independiente que el municipio haya tomado la iniciativa de hacer algo, pero es como no entender nada. Es una especie de ninguneo a las mujeres. Decir, ‘ya, marcha feminista, les ponemos un sex symbol’, ¡no! Todo lo contrario, es no entender por lo que están peleando, por lo que estamos luchando las mujeres”, dijo la conductora del Festival de Viña del Mar, según consignó Glamorama.

Por su parte, la esposa de Rafael Araneda tuvo un punto de vista opuesto. “Yo creo que nos estamos poniendo bastante grave con respecto a ciertas cosas. A ver, puede haber una desubicación que justo ese día llevaran este show, pero si no te gusta, o no vas o te quedas ahí esperando a las que le gusta. Más que mal, el tipo está bailando axé, que bailamos en todas las fiestas, y bailamos muchos años, pero me parece que llegar a funar esa actitud… Lo que genera también en la opinión pública el que de repente tengamos pensamientos medios contrarios a esto de feministas”, argumentó.

“¿Por qué yo no tengo la libertad de escucharlo, bailar con él, y me tienen que tratar de funar, quizás, lo que yo quiero ver?”, agregó, remarcando que ella está de acuerdo con la lucha feminista.