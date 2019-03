Carlos Larraín se refirió a teleserie "Juegos de poder" y envió directo mensaje a la producción

El pasado lunes 11 de marzo se estrenó “Juegos de Poder”, la nueva nocturna de Mega que está inspirada en el caso de Martín Larraín, hijo del exsenador Carlos Larraín, quien atropelló a una persona el 2013, provocándole la muerte. A pesar de esto, quedó en libertad.

Si bien la producción del canal asegura que la pieza es ficción y no se utiliza ningún nombre que tenga que ver con la realidad, la familia de Hernán Canales, la víctima del atropello de Martín Larráin, solicitó que sacaran la teleserie de la pantalla.

En esta oportunidad es el mismísimo exsenador quien se refirió a la emisión de “Juegos de Poder”, quien por primera vez se refirió a la serie que estaría inspirada en él y su hijo.

“No, no la he visto y no sabía que se había estrenado”, señaló al diario La Tercera.

El expresidente de Renovación Nacional se refirió a la situación que vivió su hijo en aquel momento: “Nuestro hijo fue absuelto en tres sentencias en las que intervinieron al menos 14 jueces y que la Fiscalía que lo persiguió de manera carnicera fue acusada de esconder evidencia al Tribunal, así de grave, de falsear pruebas. Y a los fiscales no les pasó nada, por supuesto”, explicó.

Sobre la producción de Mega, fue escueto y envió un sutil mensaje al equipo. “O sea, le recomiendo a los autores de esas teleseries que lean la sentencia pero claro, no son muy aficionados a la lectura”, sentenció.