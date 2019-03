"Claramente algo anda mal": El complejo estado de salud que afecta a Jhendelyn Núñez

La modelo Jhendelyn Núñez vive un complicado momento de salud luego de manifestar que sufre de constantes ataques de colon.

En una de sus publicaciones en su cuenta de Instagram, la mujer de 30 años aseguró que ha vivido bastante tiempo con esta molestia abdominal, asunto que la tiene bastante preocupada.

“Hoy tuve 3 ataques fuertes de colon: 06:30 am, 09:30 am y 14:30 pm. Me quería morir”, detalló en la red social, donde contó que solo logró aliviar el malestar con medicamento.

“Primera vez que me pasa tan seguido y hay que decirlo, es muy doloroso los minutos que dura. Algunos me entenderán. Claramente algo anda mal y creo que es mi alimentación (todo lo que como, me hincha y me hace mal)”, agregó.

También narró que asistiría al médico para trata el problema que le afecta en su vida. Aprovechó la publicación para agradecerle a sus seguidores que constantemente le dan consejos por internos para lidiar con su dificultad.

Finalmente le solicitó a sus seguidores si tenían algún dato de especialistas en colon. “Hablé con algunos y están full con las horas. Se los agradezco”.