Pamela Díaz recordó cómo fue su separación con Manuel Neira

También habló sobre la situación de sus hijos.

Pamela Díaz sigue llamando la atención por su trabajo como animadora de “Viva la Pipol”, instancia que aprovechó para recordar cómo fue su separación con Manuel Neira.

“Yo me separé cuando la Trini tenía 7 años. Yo soy de la idea que uno tiene que estar bien para que la cosa funcione. Obviamente por dentro estaba con pena, con rabia, con cosas que uno encuentra injustas, pero yo nunca le transmití mi rabia, ni le dije si (Manuel) era buen o mal papá o si me enganó o no me engañó; nunca le hablé mal del papá y traté de que más allá de cómo podrían ser el día de mañana las cosas, tratar que todo fuera normal… ‘armarles un cuento de"”, contó Pamela.

Posteriormente “La Fiera” hizo hincapié en que los niños de ahora están “más despiertos”, por lo que están pendientes de todo lo que pasa.