A Francisco Vidal le dolió la guata en Bienvenidos: "Deben ser unos tallarines que me comí el otro día con salsa"

Francisco Vidal es un invitado recurrente al matinal Bienvenidos de Canal 13 para comentar temas de contingencia, pero este viernes ocurrió algo fuera de lo normal de sus apariciones.

Tras el saludo de Martín Cárcamo, el político saludo con una inusual calma, según consignó La Cuarta. “Muy buenos días… fíjate lo que me pasó ahora… que me sentí mal… así que si me pasa algo ustedes me ayudan”, advirtió.

¿Qué le pasó?, le preguntaron. “No, algo en la guata”, aclaró. “Tranquilein, tranquilein… me estaba maquillando y… deben ser unos tallarines que me comí el otro día con salsa”, agregó.

“A lo mejor es Bolsonaro”, bromeó Vidal. Después Cárcamo, felicitó al político por su forma de ser: “Me gusta porque Francisco Vidal es pensamiento hablado”.