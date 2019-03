Carmen Gloria Arroyo responde nuevamente a los brutales comentarios tras su foto con Bernardo

La abogada aseguró que no se siente triste por la ofensas.

Hace algunos días atrás, Carmen Gloria Arroyo publicó una fotografía junto a su pareja, Bernardo Borgeat, donde recibió brutales comentarios que la trababan de “fea” y “pesada”.

La actual rostro de TVN contestó alguno de ellos, pero finalmente decidió hacer una nueva publicación para responderle a todos.

“En la foto anterior recibí muchísimos mensajes cariñosos de buenos deseos y de defensa, frente a los ataques de algunos. Desde mi alma agradezco esa luz de esperanza en una humanidad mejor, que me trasmiten en cada uno de ellos. También me dijeron fea, gorda, india, flaite, vieja, etc… ¡De todo! No se preocupen, ninguna de esas ofensas me entristecen o desalientan, muy por el contrario, me convencen que voy avanzando tan fuerte y claro que para algunos no queda más que descalificar e insulta”, comentó Carmen Gloria.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ: