AUDIO | Vasco Moulian reveló la mala onda que tiene con el Profesor Rosa y Marcelo de Cachureos por despedirlos de Canal 13

El conductor del programa “Con Dios y Ley” de Radio Agricultura, Vasco Moulian, reveló que cuando era director del área infantil de Canal 13 le tocó la difícil misión de despedir a dos rostros fuertes de la estación, Iván Arenas y Marcelo Hernández.

“El Profesor Rosa me cae pésimo, me anda pelando en la vida (…) me tocó despedirlo del canal y no fue una decisión mía (…) Estos pelotudos se lo tomaron personal y cuando pueden me insultan”, comentó Vasco.

