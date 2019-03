Wilma González mostró sus calzones para dedicarle un especial mensaje a todos sus detractores

View this post on Instagram

Siempre es más lo bueno entonces, por toda esa gente buena y linda GRACIAS para l@s haters les dedico f…… ya que a toda esa gente sin vida que critica y critica, les compadezco… mi vida es muy divertida y llena de amor así que nada, suerte para tod@s y buenas noches. El que no es hater y es amado es @eduarriagadafoto siempre sorprendiendo, gracias!!! #haters #byebye #happy #redgirl #sexy #fit #freedom