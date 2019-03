Marcela Vacarezza relató el abuso sexual que sufrió a los 14 años: "Me tira contra la pared y me empieza a toquetear"

Marcela Vacarezza relató una terrible experiencia que tuvo cuando tenía 14 años y estaba de vacaciones junto a su familia en Papudo. De acuerdo a lo que contó en “Muy buenos días”, el encargado de un restorán intentó abusarla en el baño del local.

“Me pasó una situación muy penca y nunca la conté, no porque no tuviera confianza con mis papás, sino porque yo dije ‘pucha si cuento, me van a empezar a poner problemas, que no andes en la calle, que no tienes permiso para salir’, como restricciones. Por eso no lo hice”, relató, según consignó La Cuarta.

“Siempre íbamos a la misma playa, y al frente había un lugar donde hacían churros, era un restorán. Yo siempre me quedaba hasta muy tarde, hasta las 9 de la noche, me encantaba bañarme a ese hora. Entonces de repente me dieron ganas de ir al baño y partí con el bikini, con el suéter y fui con mi hermano, que tiene 10 años más que yo. Y me dijo ‘pidamos baño’. Ahí estaba este señor cocinando y me dice sí, ‘por supuesto, yo te lo muestro’, porque quedaba por fuera del restorán, por un pasillo. Fuimos, mi hermano se quedó esperando adentro, y me dice ‘este es el baño, pasa’. Y yo paso, y siento por atrás que me manosea entera”, denunció la esposa de Rafael Araneda.

Continuó recordando que “él entra conmigo y cierra la puerta. Le digo ‘quiero irme’. Y ahí me agarra me tira contra la pared y me empieza a toquetear entera. Yo dije aquí tengo que levantar la pierna y pegarle en cierta zona. Y eso hice, levanté la pierna, tuvo que echarse para el lado. Abrí la puerta y salí corriendo”.

“Yo me acuerdo de él hasta el día de hoy. Y seguía ahí. Yo creo que no sabía que era yo. Si este gallo lo hace una vez, quizás lo hizo otras veces”, terminó contando.