Lelo revela la rutina que sigue y que lo dejó como un modelo: "Era muy bueno para tomar"

Del “Lelo” de Yingo poco queda. Erik Manosalva (28) dejó atrás su pelo azul y estilo “pokémon” y ahora es un fornido hombre de 28 años que goza con lucir su cuerpo a través de redes sociales.

Debido a la atención que llamó su nuevo estilo de vida, Las Últimas Noticias entrevistó al ex Yingo para qué contara su receta para estar así de marcado. “Desde que salí del programa estaba súper traumado, todos me hacían bullying y me daba lata ser el gordito del grupo. Siempre quise tener buen físico y llegar a ser como Iván Cabrera o Camilo Huerta”, contó.

Lo primero que cuenta “Lelo” es que lleva cuatro años haciendo ejercicio y hace seis meses se asesora por una personal trainer. Antes pesaba 85 kilos, y ahora 76. “Pasé de la talla M a la S”, dijo.

Va al gimnasio de lunes a sábado y pasa de 90 minutos a dos horas metido ahí, cambiando su rutina y dieta cada 15 días, además de cada día de la semana focalizar una parte de su cuerpo. El ejercicio no termina ahí, pues en la tardes también hace entrenamiento funcional o crossfit. Y los sábados sube el cerro San Cristóbal. Como si eso fuera poco, también practica clavados día por medio.

Sobre la dieta, Manosalva cuenta que “tengo que comer cada tres horas mucho pollo, huevos, carne y proteínas, todo pesado y todo integral. También meriendas de batidos de proteínas. Cuando me da lata la comida, me miro al espejo y se me pasa todo. Este cambio ha sido con perseverancia y constancia”.

“Dejé el carrete y el alcohol, porque era muy bueno para tomar. Todo este tiempo no he salido de fiesta”, agregó.