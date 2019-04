Pancha Merino le abre su corazón a Andrea Marocchino

La ex panelista de “Bienvenidos” lo encuentra “minisimo”.

Pancha Merino lleva cerca de 3 años separada y desde ese momento no se ha hablado de sus romances, pero pareciera que ahora el amor tocó su puerta.

Gracias a las redes sociales se ha visto a la actriz junto al modelo italiano Andrea Marocchino, incluso se dan likes en en algunas fotos.

“Lo encuentro minísimo. Me cae demasiado bien. Además, es una excelente persona, cariñoso; buena onda. Pero no me gusta hablar de mi vida privada, me da miedo”, justificó Merino, destacando que se dan “me gusta” porque tienen amigos en común.