Pancho Saavedra realizó una sensible petición tras nuevo episodio de "Lugares que Hablan"

En la nueva emisión del exitoso programa de Canal 13, “Lugares que Hablan”, el conductor Francisco Saavedra visitó el norte de nuestro país, específicamente hasta la región de Tarapacá, recorriendo desde Iquique hasta el límite con Bolivia en el altiplano.

En el episodio se mostró cómo compartió con los habitantes de las localidades de Mamiña, Quipisca y Lirima, quienes luchan para evitar su despoblamiento.

No obstante, cuando finalizó el programa, Saavedra realizó una especial petición a través de las redes sociales, donde frecuentemente realiza críticas o solicita ayuda a quienes la requieren.

“Hoy me despido con una petición: por favor no nos olvidemos del norte. No porque ya no salga en las noticias significa que no se necesite ayuda. La naturaleza golpeó a toda la gente maravillosa que vimos en este capítulo y nosotros como chilenos tenemos el deber de ayudar”, escribió en Twitter.

Hoy me despido con una petición: Por favor no nos olvidemos del norte. No porque ya no salga en las noticias significa que no se necesite ayuda. La naturaleza golpeó a toda la gente maravillosa que vimos en este capítulo y nosotros como chilenos tenemos el deber de ayudar 🇨🇱❤ pic.twitter.com/bN7stWTEsM — FRANCISCO SAAVEDRA (@PANCHOSAAVEDRA) April 7, 2019

Sus palabras hicieron referencia a las torrenciales lluvias que afectaron el norte en febrero pasado, provocando grandes estragos en la zona.