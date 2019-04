Camila Vallejo ansiosa por estreno de última temporada de GOT

Son millones los fanáticos de la serie Game of Throne que ya anunció el estreno de su última temporada para el próximo domingo 14 de abril.

Y en Chile son varios los seguidores, incluso parlamentarios como la Diputada PC Camila Vallejo, quien ante la expectación de la nueva entrega subió una imagen donde aparece junto a su amiga y también Diputada Karol Cariola, como protagonistas de la portada de la exitosa serie de HBO

Publicación que acompañó con el siguiente mensaje: holaaaa!!! Con la @karolcariolaoliva andamos MUY EMOCIONADAS por el estreno de Game of Thrones y hemos dado tanto jugo que ya tenemos a todo el equipo en modo WINTER IS COMING así que el Edu nos hizo esta foto jajajajajaja 🤣🤣🤣🤣 Y de ahí se nos ocurrió hacer algo entrete con ustedes para compartir LA EUFORIA DE LA ÚLTIMA TEMPORADA DE GOT 😱😱😱😱

¿cuál es el personaje más comunista (y obvio el más bacán entonces!) de toda la serie?

Vayan a la historia para que participen y vean la locura que hicimos🤪



REVISA LA IMAGEN A CONTINUACIÓN