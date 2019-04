"Si fuera más activa me iría mejor": La “Tía Sonía” abre la puerta a conocer el amor por Instagram

Estábamos acostumbrados a verla en los partidos de su hijo Nicolás Massú alentándolo y avivando la barra, pero hoy está más alejada de los medios, dice que por decisión propia.

“Siempre me están invitando, pero como vivo en Viña, no me quiero amarrar con algo fijo. Me llamaron al nuevo programa de conversación de Julián Elfelbein, pero dije que quería ver primero de qué trataba. Si no aparezco en la tele, no es porque no me inviten. Siempre salen cositas”, afirmó en entrevista al diario La Cuarta.

Sobre su situación amorosa asegura que está soltera “eso para mí no es tema. Nunca ha sido prioridad, lo que me interesa es estar bien. Si mis hijos y la familia lo están, yo feliz. Hay tantas cosas que te llenan, que si no llega el amor, no nomás”, expresa.

En este momento está pasándolo bien, dándose sus tiempos y disfrutando con sus amigas, muchos encuentros que se pueden ver en su instagram.

“Es amorosa la gente, pero soy media floja, pasan semanas sin subir fotos. Si fuera más activa me iría mejor, ya pasé los 100 mil seguidores. Hoy todo funciona por las redes y me gusta ese contacto, soy un personaje público y me entretiene”.

Agrega que “en general hay buena intención, por ahí cae un mal comentario, pero no contesto, no me pongo a pelear, la misma gente lo hace, yo no voy a gastar mis energías en eso”, asegura.

Para profundizar más sobre el tema, el periodista que la entrevista pregunta: ¿Y la jotean por redes?

A lo que la tía Sonia contesta: “Siempre hay posibilidades, pero está en una si acepta. Yo estoy tranquila”.

Pero descarta enfática ingresar a Tinder, “noooo, no me interesa eso, no va conmigo, soy de la época antigua. Tiene que ver con carácter, sé que hay gente que se conoce y funciona. Yo he sobrevivido estando sola, no hay problema”.

Te dejamos su instagram @ tia_soniaoficial que ya tiene más de cien mil seguidores.