Terminó en "papelón": Claudia Conserva recordó insólita escena de celos que le hizo al "Pollo" Valdivia

La animadora de televisión Claudia Conserva confesó que una vez le hizo una escena de celos a su esposo Juan Carlos “Pollo” Valdivia hace unos años, pero todo se transformó en una anécdota.

En el matinal “Viva la Pipol” de Chilevisión, la protagonista de MILF contó cómo sucedió todo ya que se estaba debatiendo sobre cómo las parejas tenían las claves de teléfono de los otros.

“Una vez en la vida, ¡una vez en la vida!, estábamos en el departamento y de repente le empiezan a entrar mensajes, como hora de almuerzo. Lo miro porque pensaba que era mi teléfono, y ‘te mandé una foto’, una mina. ‘Te mandé una foto, ojalá te guste, me tinca mucho. A ver, dame tu opinión’. Y al Pollo muchas chiquillas le mandan fotos”, inició su relato.

“Y la pensé mucho y le dije ‘¿le hago que me muestre el mensaje o no?’. Después dije ya, ¿sabí qué?, ‘Pollo, mira, te están llegando estos mensajes. ¿Quién es? ‘Tal persona’. Le dije ‘¿puedo ver la foto que te mandó?’”, agregó.

“Se puso nervioso. Y me dijo ‘¿por qué, si tú nunca me has pedido eso?’. Se puso nervioso y le dije ‘mira, tengo curiosidad de ver que foto te mandó esta niña’. Y me dice ‘ya te la voy a mostrar”, complementó.

“Abre la foto y el Pollo me dice ‘mira’. Y ella había grabado y le había tomado una foto a un ovni… ¡A un ovni! Le estaba preguntando si le gustaba como para el programa. ¿Me vas a creer lo que fue ese papelón?, añadió entre risas.

Pero esto no fue todo, ya que Conserva cerró diciendo que “¡Me quería morir de vergüenza! Dije ‘que plancha’ y me di cuenta que no puedo nunca más caer en es absurdo”.