"A ti te pasa algo que no me has contado": Raquel Argandoña sospecha nuevo amorío de Kel

Durante esta jornada Raquel Calderón publicó una foto en su baño y para que aparecieran sus zapatillas se subió al lavamanos.

“Lady in Black missing the Pink 🖤 Wierdest bathroom Selfie ⚡️ [Todo para que mis zapatillas salieran en la foto ⚡️]”, escribió.

Un espejo medio sucio, ella muy relajada sobre la mesa del baño. Los seguidores comenzaron a comentar lo bien que se veía. Pero un comentario llamó la atención, nada menos que de su madre, Raquel Argandoña.

“A ti te pasa algo que no me has contado ,estás radiante ❤️”, le escribió la panelista de “Bienvenidos” haciendo que todos comenzaran a especular.

“Está enamorada”, “Quizás no quieres saber”, “te está copiando la receta”, “Quizá está saliendo con un 20 años mayor 😱 jajaja porque menor sería imposible😂” fueron algunos de los comentarios.