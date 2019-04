El especial permiso que pidió Kel Calderón a su madre para lidiar con el "trauma" que ella provocó

Esta semana Raquel Argandoña dio a conocer su romance con un hombre 20 años menor y así fue como se lo contó a Kel.

Pero la futura abogada no se guardó nada y en Instagram dio a conocer su sorpresa. Pero para ser capaz de llevar la noticia le pidió a su madre permiso para preguntarle a sus seguidores cuál era su opinión. Y así “lidiar con el trauma”.

“¿Qué harían si un día su mamá los sacara a comer y les dijera que tiene un novio 20 años menor que ella?”, le preguntó Kel a sus followers, alentándolos a comentar su última foto.

“El otro día salí a comer con ella y de la nada me dice “Hija, quiero contarte que estoy saliendo con alguien” y yo “Ay mamá, qué bueno” y me dice “Y quiero que sepas que es 20 años menor que yo” y yo me tomé mi copa de champagne e hice así” relató Kel en sus Stories poniendo cara de impacto.

Como era de esperar, llegaron variados comentarios a su cuenta de Instagram. Aquí algunos:

“Si mi mamá me dice eso le diría “Idola” jajaja saludos kel ❤️”.

“Creo que tú mamá tiene derecho absoluto a ser feliz y más que eso,pasarlo bien 😀 es una mujer resuelta completamente, no la mantiene nadie asique lo que pueda opinar el resto da igual,ahora si no encontro alguien de su edad o mayor,quizás el próximo será,ahora quizás será una experiencia de la cual va aprender y cómo dijo hoy no debemos postergarnos Saludos”.

“Kel que regia, que tu mamá salga con alguien menor que importa la edad, con tal que ambos tengan las cosas claras y no esté con ella por pantalla entonces 👌👌”.