La frase de Marco en la teleserie “Pacto de Sangre” que causó una ola de risas en redes sociales

La teleserie “Pacto de sangre” de Canal 13 se encuentra viviendo sus últimos capítulos, por lo que la historia de este programa está causando revuelo cada vez que se emiten.

Bajo ese panorama y en medio de la tensión que se vive, este lunes se pudo ver cómo Marco sigue encerrado en su casa, para así terminar su tratamiento contra las drogas de manera normal, con el fin de “limpiarse”.

El tema es que el personaje sigue sufriendo los problemas de abstinencia al poder consumir cocaína. En una de las escenas se pudo ver como él aprovechó un descuido de su enfermero personal y fue descubierto, lo que generó que tuvo que vivir un duro proceso y sacó una frase que todos recordarán.

En ese momento el empresario le reclamó a Benjamín por el trato recibido. “Este hueón está enfermo, es un loco, no es enfermero Mira cómo me tiene la pieza, me obligó a sacarme la ropa”, dijo.

“Me revisó hasta el hoyo”, agregó. Este comentario causó la indignación de su amigo y de paso causó las risas de los televidentes que quedaron demostradas en redes sociales.

Estas son las reacciones:

Me reí como nunca con esa frase… Le salió del alma!!!! — Ma. Angelito (@abby_single) 16 de abril de 2019

JAJAJAJA 😂😂😂😂CANTILLANA IDOLO… LO MEJOR DE PACTO DE SANGRE¡¡¡.. SIN DUDA… 👏👏👏 — Space Invaders (@thetrooper04) 16 de abril de 2019

Me hace mucho reír marco ….cuando le dijo yo te lleve al estadio porque tú papá le estaba poniendo tetas a esas viejas culias 😂😂😂 — 💚Alejandra Sáez💚 (@f52052ef9d6b4d4) 16 de abril de 2019