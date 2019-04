¡Se desahogó! Actor Felipe Armas responde a las críticas tras denuncia por el abandono de su hijo autista

Hace unas semanas, la Corporación Deportes Down presentó una denuncia en contra de Felipe Armas por el abandono de su hijo con autismo. Según su ex esposa, Paula Casinger, el actor estuvo con ella hace 20 años, y nunca ha querido ver a su hijo y le debe, además, el dinero de la pensión.

Ante este escenario, Felipe Armas ha sido blanco de duras críticas, cuestionamientos que finalmente salió a responder. “A mí no me interesa lo que piense la gente de mi señora o de mí. Han hablado como si fuera un monstruo. No hay ninguna demanda, yo pagaría un millón de dólares por mi hijo pero no los tengo”, dijo en conversación con “Intrusos” de La Red.

“Yo nunca he abandonado a Matías, siempre he estado preocupado de su pensión. Para acercarme a él tengo que acercarme a Paula y ella esta llena de odio”, agregó el actor, quien apuntó sus críticas al programa de farándula: “Ustedes han hecho charqui conmigo”, aseguró Armas.