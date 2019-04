"Tengo que preocuparme por mi": Carla Jara viajó a meditar para superar trastorno que sufre por su hijo

La exchica “Mekano” Carla Jara, si bien ya no se encuentra en la televisión, sí se mantiene bastante activa en las redes sociales, especialmente en Instagram donde acumula más de 722 mil seguidores.

La esposa de Francisco Kaminski reveló que decidió irse de viajes con el fin de superar un trastorno emocional que sufre con su hijo Mariano, de cinco años.

Según detalló para el diario Las Últimas Noticias, no puede dejarlo solo y no se permite realizar otras actividades porque siente que nadie puede cuidarlo mejor que ella, y eso la hace sentir constantemente culpable.

Debido a esto, emprendió un viaje hacia Uruguay, donde habría ido a meditar con el fin de superar este problema que la acomplejaba en su día a día.

“En unas horas me voy de viaje, a vivir una experiencia maravillosa junto a #ISHA, pero será la primera vez que estaré 1 semana lejos de mi casa, de mi hogar, de mi hijo y de Kami… Tengo emoción porque sé que será increíble para mí, pero me muero de pena de no poder verlos en 7 días. Ay, ¡qué difícil! Aun no me voy y ya los extraño”, escribió en una publicación de Instagram.

Al citado medio detalló también que el problema que tiene con su hijo incluso le hizo decaer en su vida profesional: “Hasta perdí trabajos por no querer dejar solo a Mariano, porque tenía que viajar fuera de Santiago. Amo estar con él, pero también tengo que preocuparme de mí“, puntualizó.

De momento todo parecer ir como lo esperado, pues en su última publicación se le puede ver feliz frente a la costa de Uruguay.