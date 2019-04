Paloma Mami habló sobre su paso por "Rojo": "Nunca había sentido tanto odio"

La entrevista con Revista El Sábado de El Mercurio, de la cantante Paloma Mami, ha generado varias reacciones, porque además de decir que nunca quiso estudiar una carrera, habló también sobre su participación en Rojo, señalando que: “Nunca había sentido tanto odio, como que tanta gente me quería matar”, dijo sobre la vez en que fue salvada de la eliminación por el jurado y que días después, abandonó el set para siempre.

En dicha ocasión dejó a Koke Nuñez, en peligro de eliminación y el resto de los concursantes criticaron duramente al jurado e incluso acusaron de arreglo en la producción.

En este sentido también habló sobre Leandro Martínez, que era coach de Paloma y Núñez, y que tampoco estuvo de acuerdo con que el jurado la salvara y lo dijo en vivo.

“No me dolió (la reacción de Leandro Martínez) porque nunca lo conocí. No sentí que fuera mi ‘coach’, sentía que él competía contra mí… yo nunca había sentido tanto odio en una pieza, como que tanta gente me quería matar”, recordó la joven.

También cuestionó la naturalidad del programa. “Eran como actores. Me acuerdo que todos los días me gritaban ‘¡Paloma sonríe que te están mostrando! ¡Cada vez que sales en la cámara no sonríes!’. Y soy una persona tan real. No voy a pretender que me gusta algo que no me gusta. Estaba súper incómoda todo el tiempo”, dijo.

“Yo no quería conocer gente nueva, porque además soy muy antisocial, no me gusta hablar con la gente”, reconoció también.

Respecto de su salida del programa, su mamá Andre Astorga reveló: “Lo vimos con un abogado. Si lo hubiera firmado y hubiese tenido el éxito de hoy, la Paloma estaría amarrada por 10 años y más, con cero peso a su favor”.

Lea también

“Siempre he tenido cuero de chancho”: Paloma Mami se defiende de crueles críticas