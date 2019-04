"No sabía si hacerlo por miedo": Camila Recabarren revela qué sintió al publicar que le gustan las mujeres

Camila Recabarren reveló este lunes que siente atracción por las personas de su mismo sexo. Sin detallar si es bisexual o homosexual, la ex Miss Chile se declaró como “tortillera” e “inmensamente feliz”.

“Como me encanta el mar, como me encanta la arena y el sol, me encantan las mujeres”, escribió en su cuenta de Instagram.

Luego de abrirse y contar sobre su sexualidad, la modelo publicó una historia en la misma red social en donde expuso: “Me tomó toda una vida apretar el botón ‘PUBLICAR’, imagínate recién antes de publicar no sabía si hacerlo por miedo. Pero hasta hoy duró ese miedo… y miedo al final a qué… si no le hago daño a nadie”.