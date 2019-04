“Podría ser mi tentación”: Manelyk González confesó estar fascinada con reconocido monitor de "Resistiré"

En lo que lleva “Resistiré”, la integrante Manelyk González se ha transformado en una de las más polémicas debido a su personalidad, pero también una de las más queridas.

González además destaca por su belleza y ha logrado conquistar a varios de sus compañeros, como a Dino Inostroza y Clovis. Además en un adelanto de “Resistiré” se mostró que ingresaría Sebastián Ramírez, quien también caería bajo los encantos de la mexicana.

No obstante, Manelyk González tendría sus ojos puestos en otra persona que no sería nada menos que Joaquín Méndez, monitor del reality de “Mega”.

Página 7 entrevistó a la joven y esto fue lo que declaró: “Mi favorito es Joaquín, me encanta su estilo, se me hace súper divertido. Siento que empatiza mucho con nosotros, porque no viene nada más a hacer las actividades, sino que de verdad viene a estar con nosotros, se involucra, nos escucha, nos pregunta”.

Finalmente, en relación a ser la participantes que ha caído en más “tentaciones” dentro del encierro, realizó un peculiar llamado a la producción: “Me encanta, podría ser mi tentación, que me traigan a Joaquín como tentación“, sentenció.