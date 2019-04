Hija de 17 años de Pamela Díaz se quiere lanzar como cantante: padres contactaron a reconocido productor

Manuel Neira y Pamela Díaz tienen quieren potenciar al talento de su hija Trinidad, de 17 años. Por eso, contactaron al exintegrante del dúo La Sociedad, Daniel Guerrero, para que trabaje con ella y pueda exprimir su veta como cantante.

“Me llamó Manolito Neira, su padre, y me dijo ‘con la Pamela queremos que trabajes con mi hija’. Es algo que para mí es maravilloso, porque me gusta trabajar con gente joven, porque tienen un mate distinto al mío, me cago de la risa y me enseñan muchas cosas”, dijo Guerrero a La Cuarta.

Agregó que “espero trabajar con ella, ni siquiera la conozco en persona aún. Estoy a la espera de que me llamen nuevamente. Me interesa mucho”.

Según la misma publicación, tanto el futbolista como la animadora de televisión han sido cautos con el tema, ya lo consideran un tema privado y no quieren interferir mediáticamente en los proyectos de su hija. No obstante, apoyarían todas sus decisiones artísticas para que prontamente pueda brillar.