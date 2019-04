"Estuve ocho meses sin sonreír": El triste récord de Ignacia Baeza por ser la villana de "Pacto de Sangre"

En la teleserie “Pacto de Sangre” de Canal 13 Trinidad Errázuriz es la villana, pero también la más querida por los telespectadores, rol interpretado por Ignacia Baeza.

Pero ya las grabaciones terminaron y la actriz se encuentra por estos días alejada de la pantalla chica. Sin embargo, ha estado grabando un comercial del día de la madre para Mallplaza.

En esta nueva incursión, la actriz relata a Las Últimas Noticias que “hace mucho que no sonreía en una cámara, estuve ocho meses sin sonreír”. Esto, por lo intenso de su personaje en la ficción de Canal 13, que la llevó a esbozar una sonrisa solo en los primeros capítulos.

“Trinidad fue una cosa compleja, más sicológica. Yo terminaba súper cansada, pero no me agotó el personaje, sino que el ritmo de las escenas porque grababa 14 escenas diarias con mucho texto, en todo caso el personaje me fascinó”, precisó la actriz.

Nueva teleserie

Ignacia Baeza comentó que le encantaría volver a trabajar con quien fue su pareja televisiva en la nocturna de Canal 13, Álvaro Espinoza. “Funcionamos bien juntos. La gente nos quiso y me lo dicen harto en la calle”, declaró Baeza.

Sobre sus nuevos proyectos, la actriz precisó que en septiembre comenzará a grabar la nueva teleserie nocturna sucesora de “Río Oscuro”, próxima a debutar en las pantallas de Canal 13.