¿Se viene matrimonio? Héctor Morales y Helénia Melán impactan con mensaje vestidos de blanco

El actor Héctor Morales y la modelo Helénia Melán recientemente asumieron su relación en público, destacando su amor por sobre todas las cosas.

Esto, porque la modelo es transexual. Sin embargo, la apertura de este tema a la sociedad por parte de ambos personajes públicos fue bien vista y hoy son una de las parejas más queridas del espectáculo nacional.

Es por ello que están todos los ojos puestos encima y una fotografía subida a Instagram las últimas horas tiene a los fanáticos de ambos rostros con la gran duda: ¿Se viene matrimonio?

En la imagen se ve a ambos de blanco, posando como bien lo sabe hacer la modelo y con las siguientes palabras de Helénia: “All WHITE but not marrried yet.🕊”. Es decir, “Todo blanco, pero no casados aún”.

De inmediato surgieron las preguntas y las teorías de qué podría significar esto, siendo que el actor subió la misma foto.

Ver esta publicación en Instagram All WHITE but not marrried yet.🕊 Una publicación compartida de Helénia Melán (@heleniamelan) el 26 Abr, 2019 a las 8:51 PDT