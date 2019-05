La potente confesión de Karen Bejarano tras detención de sujetos que habrían filtrado sus fotos íntimas

View this post on Instagram

Tantos hablaron mal de nosotros, dijeron cosas hiriente, hicieron chistes macabros… Gente que conocíamos de años, se tomaron el tiempo de aparecer en pantalla dando declaraciones sin siquiera llamarnos antes para conocer la verdad, dejándonos como culpables cuando siempre fuimos las víctimas. A todos ellos les digo, Dios tarda pero no olvida y la justicia tarde o temprano siempre llega! Nos callamos durante años, nos enfermamos mentalmente, nos encerramos durante meses y mi marido recién ahora puede hablar del tema después de estar internado en una clínica psiquiátrica por el trauma que le causó esta situación. Esto fue más terrible de lo que se imaginan y espero de corazón que los legisladores de nuestro país dejen de mirarse el ombligo y legislen de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo; porque la tecnología avanza a pasos agigantados y las leyes están a años luz de todos los crímenes que se cometen día a día y no hay leyes que les impidan hacer el daño que causan. No lo digo por mi caso nada más, levanto la voz por todas esas mujeres, jóvenes y adolescente que me escribieron o me pararon en la calle para contarme que les habían hecho lo mismo, que fueron o están siendo vulneradas en su privacidad y son expuestas por ex parejas, ex maridos o gente loca que se sienten con el derecho de violar nuestra intimidad por venganza. A todas ellas les digo : “Seremos escuchadas! “ ✊🏼 ⚖️💃🏻 Y quiero agradecer públicamente a Dios que jamás nos abandonó y siempre nos dio motivos para seguir luchando, para seguir amándonos y para tener la fe suficiente de que él haría justicia. #SiDiosEsConmigoQuiénContraMi