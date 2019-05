Reina del Festival de Viña 2019 cumple otra meta personal tras su paso por Rojo

Luego de ser elegida como la flamante Reina del Festival de Viña del Mar 2019 en febrero pasado, la bailarina oriunda de Rancagua, Chantal Gayoso, cumplió otra meta personal.

A pesar de haber obtenido el quinto lugar en la competencia de “Rojo, el color del talento”, Gayoso, se unió de forma permanente al staff del programa de talentos, y ahora anunció que decidió tomar una drástica decisión y vivir de forma independiente.

En este contexto, hace más de dos semanas la bailarina se estableció en un departamento en Santiago centro.

“Busqué hartos departamentos, revisé como 10 en Internet y este fue el único con el que agendé una visita. Me gustó mucho que fuese nuevo, que yo fuese la primera que lo iba a arrendar”, fue parte de la entrevista que dio la joven de 21 años a Las Últimas Noticias.

A esto agregó que ““estoy feliz y tranquila, siento paz interior. No estoy en todo el día, pero en la noche pongo música, me saco el maquillaje y me acuesto. Este es mi espacio, nadie puede decirme nada”.

Cabe recordar que en noviembre del 2018, Chantal decidió terminar su relación con el bailarín Francisco Solar, con quien llevaba cinco años.