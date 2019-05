Nico Yunge aclara su supuesto encuentro sexual con Nicolás Massú

Hace algunos días, el ex chico reality Nicolás Yunge realizó una polémica “transmisión en vivo” a través de Instagram, en la cual afirmó que tuvo un encuentro sexual con el ex tenista chileno Nicolás Massú, asegurando que él estaba sumamente “borracho”, y que no podía reaccionar.

Tras esto, recibió una lluvia de críticas de parte de sus seguidores, quienes expresaron que esto conformaba un “abuso sexual”, porque Massú no podía negarse a esta supuesta situación relatada por Yunge. Fue por este motivo que el ex chico reality utilizó nuevamente su cuenta de Instagram, para aclarar lo sucedido, afirmando que todos eran conscientes de sus actos.

No obstante, Yunge se arrepintió de sus declaraciones y grabó un nuevo registro pidiendo disculpas.

“Ese día que hablé estaba ebrio. Además, tomo pastillas antidepresivas y ansiolíticos. No voy a negar lo que dije, pero me da impotencia y rabia que hayan subido a los medios de comunicación videos cortados donde me dejan a mí mal parado. Donde me dejan como que yo hubiera hecho un acto donde hubiera pasado a llevar a una persona, cosa que no hice”, declaró.

A su vez, se negó a aceptar que los usuarios de Instagram lo llamaran “abusador”.