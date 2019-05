El día de furia de Adriana Barrientos en su Instagram: repasó a Romina Salazar y al sobrino de Gonzalo Cáceres

La modelo, Adriana Barrientos, tuvo un duro despertar y no titubeó al lanzar duros comentarios a personas desconocidas, y a famosos que “eliminó de su vida”. Además, se fue en picada contra Romina Salazar.

“Feliz de despedirme de gente que son cero aporte en mi vida, me tenían deprimida, con el autoestima en el suelo, por favor no regresen más. El alcohólico pelado, el musculoso que le gustan las casadas y el sobrino mendigo de Gonzalo Cáceres que la hermana no me vuelva a llamar cuando esté en estado de ebriedad”, dijo en su texto.

“Atte, yo, sí, la que despertó. De los mediáticos el que me diga responderé. Romina Salazar que alegría verte de mano en mano, saludos te envían desde la casa de mi amiga, si el que te pateó L.M con el que te fuiste a Brasil”, sentenció.