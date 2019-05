Gonzalo Cáceres rompe el silencio tras su abrupta salida de Morandé con Compañía

El estilista y maquillador chileno Gonzalo Cáceres no vive un buen momento laboral, esto porque se confirmó los rumores de su salida del histórico programa Morandé con Compañía (MCC) de Mega, tras varios años en pantalla.

El ahora exparticipante del Muro de MCC conversó durante este miércoles sobre su salida del espacio de la señal privada. “Morandé ya fue una etapa en mi vida, me sacaron de un día para otro”, comenzó diciendo en entrevista con Intrusos.

Otra de las cosas que quiso hablar Cáceres fue sobre los rumores de la poca participación que tenía tras bambalinas con el equipo de trabajo de Morandé con Compañía. “La producción no me hacía partícipe. Desde un principio nunca me incluyeron, todas las cosas las hacia la gente de producción y no los actores”.

Respecto a lo que se viene para una de las personas más reconocidas de la extinta farándula chilena, cerró diciendo que “vienen cosas entretenidas. Puedo adelantar que haré una cosa distinta que va a quedar para siempre en la memoria de las personas”.