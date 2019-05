"Le dije, por favor vístete": Vedette cuenta su verdad tras el video de Óscar Gangas en estado de ebriedad

Hace un par de días atrás el reconocido humorista Óscar Gangas protagonizó un polémico video. El participante del Festival de Viña en 1998 fue escoltado por Carabineros en notorio estado de ebriedad.

Tras la filtración de dicho registro, el humorista aseguró que una “reconocida vedette lo drogó” y por eso andaba en ese estado. La implicada se llama Marjoire Caro.

En conversación con el programa Intrusos, la artista aseguró que Gangas habría llevado su propia botella de whisky y se la tomó prácticamente sola, ya que ella se encontraba con sus dos hijos. Al verlo borracho, Caro le prestó la cama de una de sus hijas y ahí comenzó todo.

“Estaba muy como de la cintura para abajo desnudo, yo no sé si se habrá quedado dormido o no habrá sabido donde estaba, juro que no lo sé. Pero yo le dije ‘¡por favor, vístete! ¿No ves que están las niñas?’ Lo eché por la calle y me quedé con las llaves de su auto”, dijo.

Tras lo sucedido el comediante decidió volver a la casa de la vedette. “Mis vecinos lo empezaron a cuidar y ahí mi hija se asustó y llamé a Carabineros”, sentenció.