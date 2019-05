El desahogó de Juan Pedro en twitter: criticó duramente a la justicia

Después de dos años de investigación, la justicia tomó la decisión de que los dos ciudadanos ecuatorianos que filtraron las fotografías íntimas de Karen Bejarano quedaran en libertad, situación que lamentó la pajera de Karen Paola, Juan Pedro Verdier quien dejó en evidencia su molestia por la sentencia.

“Devastado… Hoy liberaron al delincuente que nos atacó por no considerarlo un peligro… No se imaginan la impotencia. La tristeza, la decepción con la justicia chilena, la angustia constante. No tienen idea”, dijo el participante del extinto programa juvenil Mekano en Twitter.

A pesar de la desazón del uruguayo, su pareja Karen Paola siguió el hilo que había dejado su esposo y reflexionó sobre lo que sucedido.

“ Tranquilo amor! A Dios no se le pasa hacer justicia y el que se mete con sus hijos lo paga tarde o temprano. La justicia en nuestro país es realmente nefasta y eso lo sabemos desde mucho antes que nos atacaran, así que debemos tener fe”, dijo.

Cabe recordar que Karen Bejarano sufrió hace casi dos años una filtración de imágenes íntimas.