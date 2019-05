Aseguran que Ivette Vergara tenía al equipo de “Mucho Gusto” aburrido

Una de las noticias que se dio a conocer este jueves fue la salida de la panelista Ivette Vergara del Matinal de Mega, Mucho Gusto, tras una reestructuración que la señal privada comenzará realizar en ese horario.

A través de un comunicado, Mega agradeció a la esposa de Fernando Solavarrieta por su tiempo y esfuerzo en los casi 6 años que estuvo en el programa. “Le deseamos toda la suerte en los nuevos proyectos que emprenda donde estamos seguros seguirá teniendo el mismo éxito de siempre debido a su gran calidad personal y profesional”.

Una vez terminado el programa de este viernes, Vergara se despidió entre lágrimas y agradeció la oportunidad de estar en el lugar. Pero como es de costumbre, César Barrera aseguró que en Intrusos que hubo otros motivos de sus salida.

“Las informaciones que tenemos confirmadas, le habría hastiado al resto de la producción la actitud que habría tenido Ivette Vergara al aire, en vivo. Los habría aburrido. ‘estamos chatos con Ivette. No hace caso, no entiende. Le explicamos, le decimos cómo tiene que llevar el programa, y no quiere’”, dijo el panelista.

“Y sobre eso, un datito solo para alimentar esta noticia. El contrato de ella llegaría hasta febrero de 2020. O sea, salió de pantalla, debería haber salido ayer, y hoy día habría pedido estar en pantalla. Y está difícil que le hagan una despedida por el ánimo que hay en el equipo”, cerró el integrante de Intrusos.