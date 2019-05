¿Con respeto? Daniela Aránguiz le revisa el celular al Mago Valdivia

Daniela Aránguiz tuvo una insólito confesión en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, esto porque aseguró que cuando puede le revisa el celular a su marido, el futbolista de Colo Colo Jorge Valdivia.

Al ser consultada por el conductor Julian Efelbein, la ex Mekano declaró que “cuando puedo se lo reviso, cuando lo deja sin la clave porque no me la sé. Tampoco le doy la mía”.

“Pero igual lo veo y aprovecho de ver algunas cosas”, aseguró.