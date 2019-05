La confesión de Rafael Araneda: “Estuve a punto de casarme y me devolvieron el anillo”

El animador de televisión Rafael Araneda, tuvo una emotiva confesión en el programa Podemos Hablar, esto porque aseguró que una vez estuvo a punto de contraer matrimonio antes de su actual señora, Marcela Vacarezza.

Una de las preguntas que realizó el animador del programa, Julián Efelbein, fue si alguno de los invitados había sufrido por amor, a lo que el “tío conductor” se sinceró.

“Estuve a punto de casarme antes de Marcela y me dijo que no estaba segura, me devolvieron el anillo, en el momento lo pasé pésimo. Ya estábamos planificando los partes y todo”, comenzó diciendo.

“Me dolió en el alma al principio pero se agradece”, sentenció.