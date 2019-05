Daniela Castro se defiende tras polémica con Pascual y destroza al panel de "Intrusos"

La ganadora de Master Chef mostró sus garras.

Daniela Castro y Pascual Fernández terminaron su relación hace varios meses, pero la cocinera supo dar vuelta la página y ya habría encontrado un nuevo amor.

El español habló sobre Daniela con “Intrusos” y sobre un supuesto “ninguneo”, hecho que enfureció a la ex Master Chef.

“¿Podrían dejar de inventar cosas de despecho? Si no sabe no hable. ¿Hasta cuándo se hacen las que apoyan al género y siempre atacan sin razón? ¡Por favor! ¡2+2!”, escribió Daniel en su cuenta de Twitter.

Pero las cosas no quedaron ahí, ya que también le dedicó palabras a la conducotra del programa, Ale Valle, y a la panelista, Catalina Pulido.

