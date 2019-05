Tito Fernández se defiende de las denuncias de abuso sexual: "La "cosa" no me funcionaba mucho"

Tito Fernández, “El Temucano”, se defiende de las denuncias de abuso sexual y dice que los tres testimonios de mujeres contra él no corresponden con la realidad. Tampoco, dice, ser el líder de una secta, como se le ha sindicado.

En entrevista con La Cuarta, el artista afirmó que “la secta no era tal, y lo he dicho a los investigadores. Tallis era una rama del Centro Integral de Estudios Metafísicos. Y duró nada, huevón. ¡Te lo juro!”.

“Nunca fui maestro de nada. Gran Maestro le decía yo a los autores de los libros que leíamos. Y sí…, habían iniciaciones que tenían de por medio una espada y se le daban tres toques a las personas -hombres y mujeres-, pero nunca en las partes íntimas. Cómo se le ocurre”, agregó.

Sobre lo que dicen las denunciantes, Fernández encuentra “extraño” que hablen ocho años después de presuntamente haber ocurrido el abuso. Menos le hace sentido la acusación de violación en un motel.

“¿Usted cree en una violación a una mujer que va más de dos o tres veces a un motel con el mismo hombre? Fui con ellas a ese motel en particular por sus propias voluntades. Además, para serle franco, llevo varios años con dramas en la próstata y “la cosa’’, como entenderá, no me funcionaba mucho. Eran encuentros más cariñosos que sexuales”, explicó.

“Lo único que puedo decir es que tengo mi honor impecable y lo demostraré en tribunales… ¿Y sabe qué más? La gente me cree, me para en la calle y me cree. Y me voy a arriesgar con un show“, concluyó. Aseguró que se presentará el 3 de agosto junto a Pedro Messone y Jorge Yañez en el Teatro Caupolicán.

“Ahí se darán cuenta que Chile me quiere y que soy inocente. Confío en la justicia”, finalizó.