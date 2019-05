Divina Comida: Campusano genera debate por comentario sobre los "teams" en las playas

Este sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, en él estuvieron el diputado Marcelo Díaz, la modelo Camila Andrade, la actriz Carolina Paulsen y el profesor Jaime Campusano.

En el turno de sorprender con sus platos para Camila Andrade, ella habló sobre lo que jamás haría; aparecer desnuda en televisión. Fue ahí cuando Carolina dijo: “En entretención no vas a salir desnuda, pero en un discurso sí”, en este sentido Andrade comentó que había asistido a la Marcha Feminista y que compartía que algunas mujeres expresaran su pensamiento a través del desnudo, pero que ella no lo haría.

Carolina explicó que las mujeres lo hacían en el sentido de la igualdad, ante lo que el profesor Campusano indicó que en la lucha feminista habían “otras cosas más valiosas”. Ella continuó y dijo que aquello era parte del discurso, el que buscaba que se les dejara de mirar como una “cosa sexual”.

Luego de esto Jaime Campusano planteó una polémica visión que generó una tensa discusión: “Este verano eran re fomes los teams en las playas, antes habían niñas preciosas, me gustaba ver a las chiquillas, yo no tenía ojitos de viejito degenerado, no, no, no… encontraba que estaba bien… ahora estaban tapaditas… no te digo que me dejaba como viejo lacho, pero lo encontraba agradable”.

Carolina le dijo que al parecer él no entendió lo que había dicho respecto al cuerpo de la mujer ya que lo “cosificó”, que en las marchas se buscaba, por ejemplo, que ellas pudieran caminar sin polera en la playa igual que los hombres. Jaime respondió que él solo estaba elogiando la “belleza”, pero la actriz arremetió con: “La belleza es patriarcal para ti”.

Marcelo Díaz debió llamar al orden, dejaron de discutir y pasaron a otro tipo de temas. Carolina Paulsen fue quien salió mejor evaluada por sus compañeros y se llevó el título de mejor anfitriona.