"Me da mucha pena": Expareja de Miguel Bosé sobre las fotos donde sus hijos usan falda

El cantante español Miguel Bosé mantuvo en secreto una relación con el escultor Ignacio Palau durante 26 años, pero todo cambió tras su quiebre. El 2018 fue donde este romance salió a la luz, donde el artista se llevó consigo a 2 de sus 4 hijos a vivir a México.

Desde aquel entonces, una enemistad se formó con Palau, quien exige ver a sus hijos y según medios, se encontraría en una batalla legal contra el cantante.

Bajo este contexto se producen las acusaciones de Ignacio Palau contra Bosé, donde el escultor no se puso nada feliz al ver a sus hijos Diego y Tadeo utilizando una falda, como lo fue en la premiere de la película “Godzilla” donde Bosé fue invitado.

Recordemos que Bosé junto a los dos niños se presentaron utilizando un esmoquin en la parte superior, pero abajo faldas negras y zapatillas, lo que encendió un debate en las redes.

Fue así como la expareja de Bosé habló con el medio español El País, donde se refirió a este hecho asegurando que “no me ha gustado nada. Me da mucha pena ver así a los enanos, ver así a los tres, pero Miguel está acostumbrado, los niños no“.