Pamela Díaz se quebró al recordar pregunta de su hijastro en "Viva la Pipol"

Hoy se vivió una emotiva jornada en “Viva la Pipol“, programa de CHV que contó con la presencia de Andrea Sanhueza, la vida de Roberto Bruce, el peridista que falleció el 2011 en el accidente de la isla Juan Fernández.

Sanhueza entregó detalles a 8 años de este hecho y narró lo difícil que fue contarles de esto a sus hijos, que su padre ya no estaría más con ellos.

Bajo este contexto la animadora Pamela Díaz tomó la palabra y relató un episodio similar que tenía que ver con los hijos de su esposo, el empresario Fernando Téllez, quien habría perdido a su esposa hace algunos años.

“Mi marido es viudo, entonces yo tengo dos cabezones chicos. Igual es heavy estar en la posición, yo no conocía a su mamá. Entonces cuando te preguntan, y yo entre comillas hago el rol de mamá, es súper fuerte“, inició Pamela Díaz.

Luego la conductora del espacio recordó la pregunta que le hizo uno de los niños: “Me da como cosa. Un día lo estaba bañando, y me dice ‘¿cómo puedo hacer para ver a mi mamá?’. Y fue heavy, porque yo decía ‘si mi mamá se muere, yo grande, ¿qué hago?’. En ese momento estaba sola, él me miraba y yo ‘juguemos con esto’, pero él trataba de hablar otra cosa. ‘Es que yo soy chico, y mi mamá se murió, no me acuerdo de mi mamá. ¿Tú le puedes decir a Dios que venga y me de un abrazo, un beso?“, narró “La Fiera”.