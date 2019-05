Paloma Mami cumplió sueño de Alexis Sánchez en avant premiere: se reunieron en salón vip

La estrella del trap Paloma Mami asistió al avant premiere de la película de Aléxis Sánchez, “Mi Amigo Alexis“, donde le sumó una cuota juvenil al evento.

La joven de 19 años, tras la función, intentó escapar de las cámaras y se reunió con el futbolista en una sala VIP del cine, donde Sánchez le confesó todo su fanatismo.

De hecho, habría cierta historia entre ambos. Al menos profesionalmente.

De acuerdo a diario La Cuarta, el deportista quería que Paloma Mami le hiciera la canción de la película, pero por temas de tiempo no fue posible.

Esto fue explicado por su manager y tía, Lorena Astorga: “Se le planteó eso a Paloma, pero estaba en Miami y no tenía tiempo, porque estaba trabajando un nuevo single. Como no se pudo, él pidió ocupar la canción Not Steady. Lo vimos, pero no se llegó a acuerdo. Luego, previo al estreno, de la productora (Fábula) nos dijeron que de todas maneras estábamos invitadas“.

Sobre la celebración de Alexis y Paloma, su tía entregó detalles: “Cuando termina la película nos dicen que Alexis nos invita a una recepción con su familia. Subimos y estuvimos compartiendo como una hora. Cantamos, bailamos. Él puso en su celular una canción de Paloma y la hicieron cantar. Era Not Steady, la favorita de él, porque decía que tiene inglés y flow”, detalló Lorena Astorga.

Astorga detalló que su reunión no duró más de una hora, agregando que “no hubo after ni intercambio de teléfonos“. Luego detalló que a la cantante le dio hambre, por lo que abandonaron el lugar y terminaron comiendo en el Liguria.