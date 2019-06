Jani Dueñas emplaza a Fran García Huidobro: "Por favor léete un libro sobre feminismo"

Jani Dueñas fue la protagonista de la gran pifiadera del Festival de Viña 2019. Tras el mal momento, la comediante analizó su paso por la Quinta Vergara y reconoció “que fue una noche muy difícil y que los días posteriores fueron más difíciles todavía”.

Dueñas habló en el programa de TVN “Detrás de las risas”, conducido por Felipe Avello, que emitirá este sábado 8 de junio.

Allí, también se refirió en duros términos a Francisca García-Huidobro, quien anteriormente dijo que su rutina fue aburrida y que no por solo mujer, Duñas merece su apoyo.

“¿Qué sororidad vas a tener cuando algo no te gusta, te parece fome? ¿Se supone que porque es una mujer arriba del escenario hay que aplaudirla, hay que reírse? A mí no me parece”, dijo la animadora en marzo en el programa “Sigamos de largo”.

Frente a esto, la comediante reaccionó así: “Hay personas en la televisión que hasta el día de hoy están repitiendo la misma estupidez en cuatro o cinco entrevistas, sin ni siquiera dedicarse a buscar en Wikipedia lo que es la sororidad, pensando porque yo dije eso la sororidad es aplaudir lo que haga cualquier mujer arriba del escenario y no es así. Fran García Huidobro por favor léete un libro sobre feminismo, en serio”.