Laura Prieto se desnuda para reflexionar sobre su experiencia en "Resistiré"

Laura Prieto fue una de las mujeres que estuvo en “Resistiré”, reality que ya terminó sus grabaciones, pero que aún sigue en pantalla.



En ese contexto, la uruguaya habló sobre su experiencia en el encierro, destacando que cambió completamente, ya que vivió situaciones extremas como pasar hambre y frío.

“Tuve que aprender a escucharme. Todo ese tiempo me hizo extrañar y reforzar lo que realmente importa en la vida: mi hija, mi familia, mis amigos. Siento que salí más sensible, pero con los pies más en la tierra”, comentó comediante en Revista Viernes donde posó totalmente desnuda.

Luego Laura Prieto agregó que todo es parte de un programa de entretención, pero la gente tiene la posibilidad de ver sus errores y vulnerabilidades.

“Para mí es un episodio de mi historia que me hizo crecer y que llegó en el momento justo. Hoy soy una mujer más madura, más segura de mí misma, de lo que quiero y no me importa lo que piensen

los demás”, manifestó la actriz.

