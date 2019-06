Álvaro Ballero recordó su pasado de "chico reality" y contó cómo salió adelante

Álvaro Ballero fue el ganador del primer reality show de la televisión chilena, Protagonistas de la Fama, pero si bien su triunfo fue gracias a la votación del público, su imagen se fue deteriorando con el tiempo por ser considerado solo un “chico reality”.

Esto generó fuertes prejuicios con él en el mundo laboral, lo que ha manifestado tras 16 años de emitirse dicho programa en Canal 13.

Actualmente Álvaro trabaja en el mismo canal que lo vio nacer en televisión pero como gerente del laboratorio de contenidos TreceLab y es un dichoso padre.

A través de Instagram habló de cómo ha afrontado las adversidades, comenzando con un “Y si no crees en ti… ¿Quién?“.

“Me costó volver a creer, pero gracias a mi Mujer e hij@s algo se cosechó, algo que fue más fuerte que el miedo sembrado entre tantos que me llamaban sólo “un chico reality”, lo peor es que yo también me había convencido de eso, hasta que por una fortuna tremenda, que algunos llaman Dios, me llené de tu voz, los perros seguían ladrando, pero tú siempre has sido y serás más fuerte que mis dudas”, escribió Ballero.

“Y ese “qué se yo” impulsó mi día a día a dejar de lamentar y volver a HACER, en eso estoy, sin títulos, sin anotaciones y sin permisos, haciendo lo que creo mejor sé hacer… Tener la tremenda fortuna de impulsar mis sueños a eso que definimos como realidad. Gracias por tanto“, finalizó.