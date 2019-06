Bárbara acusa a la edición de Master Chef de crear el personaje de "mina pesada"

Bárbara Lackington es una de las semifinalista de Master Chef, que poco a poco fue tomando un papel protagónico en el programa de cocina.



Sin embargo, algunos de los fanáticos del espacio han criticado duramente a la modelo, ya que aseguran que está “apitutada”.

“Ahora ya me están resbalando los comentarios negativos hacia mí. Me cuesta un poco cuando meten a mi familia, a mi pololo, a mis perros, porque son personas que no tienen nada que ver. Eso no me resbala tanto”, manifestó Bárbara en Las Últimas Noticias.

Por otro lado, la concursante acusa a la edición de Master Chef, ya que considera que han sacado de contexto sus entrevistas y que por esa razón se creó la imagen de una “mina pesada”.

“Uno firma un contrato y pueden hacer lo que quieran con tu imagen. La verdad es que hay que bancársela y tratar de que la gente te conozca y te juzgue por cómo eres en verdad y no por cómo sales en TV”, justificó.