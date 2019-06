Miguelito contó cómo conquistó a su pareja de talla convencional desde hace 9 años

Miguelito relató que hace nueve años está con una mujer oriunda de Puerto Montt, Marlenne Valencia. Ella es de talla convencional y crían a un hijo que tiene seis años.

“Ya está mas grande que yo”, bromeó el actor peruano, cuyo nombre real es Hans Christian Miguel Malpartida.

Como invitado a “Viva la pipol” de CHV, Miguelito contó que conoció a su pareja “por internet, por Facebook. Me costó como dos años”.

“Me costó convencerla, hasta que me dio la choreza”, agregó. “Siempre me decía no, no, no (…) Cuando seas mía se lo voy a recordar siempre, y se lo recuerdo siempre”.

“Para mí no hay nada imposible en la vida, uno mismo se pone los límites”, explicó.