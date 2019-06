Raquel Argandoña revela la misteriosa identidad de su "amigo" de Instagram

Raquel Argandoña no solo ha llamado la atención por su despido de “Bienvenidos”, ya que en el último tiempo ha tenido una relación con un hombre 17 años menor.

En ese contexto, un medio publicó una nota sobre la identidad de este sujeto, la cual habría sido publicada por la misma “Quintrala” en las redes sociales.

Sin embargo, Raquel Argandoña se encargó de desmentir al medio, ya que el hombre que aparece en la imagen es un amigo que conoce hace varios años.

“Por qué no averiguan. Ese es un amigo. Yo a mi pareja nunca más lo voy a mostrar en redes sociales, ni si quiera lo voy a nombrar en televisión porque quiero que me dure. No voy a cometer ese error”.

ESCUCHA EL MOMENTO ACÁ: